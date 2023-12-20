В Италии отложили решение о трассе для бобслея, скелетона и саней на ОИ-2026 до января

Итальянское правительство вернулось к варианту проведения соревнований по бобслею, саням и скелетону на зимних Олимпийских играх-2026 в Кортина-д’Ампеццо, сообщает Inside the Games.

Заместитель премьер-министра и министр транспорта Италии Маттео Сальвини заявил, что все соревнования предстоящих зимних ОИ должны проходить в Италии.

«Олимпийские игры в Милане и Кортине должны быть итальянскими Олимпийскими играми. Это то, над чем мы работаем в министерстве, не тратя больше лишнего евро и не теряя времени. Инженеры сказали мне, что у нас ещё достаточно времени, чтобы построить эту трассу, и мы над этим работаем», — сказал Сальвини.

Крайним сроком для принятия решения является январь 2024 года. В этом месяце МОК решит, проводить ли эти старты ОИ в Италии или нет.

Напомним, что у организаторов ОИ-2026 возникли серьёзные проблемы с определением места проведения соревнований из-за отсутствия санно-бобслейной трассы в надлежащем состоянии. Ранее они сообщили, что МОК потребовал перенести старты в этих видах спорта из Италии из-за отсутствия инвесторов для реконструкции трека в Кортина-д'Ампеццо.

Однако власти Италии по-прежнему рассчитывают принять старты. Ранее они также выдвигали идею о ремонте трека в Чезане, принимавшем бобслей, сани и скелетон во время ОИ-2006 в Турине.

В качестве возможных вариантов для замены рассматриваются трассы в Иглсе (Австрия) и Санкт-Морице (Швейцария). Свою кандидатуру предлагал также Лейк-Плэсид (США).