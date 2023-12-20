«ФИДЕ, наслаждайтесь последствиями». Непомнящий — о турнире с участием Фируджи

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал ситуацию с организацией шахматного турнира в Шартре (Франция) с участием Алирезы Фируджи.

Ранее Международная федерация шахмат (ФИДЕ) выразила обеспокоенность в связи с целью проведения турнира. В случае удачного выступления Фируджа обойдёт в рейтинге федерации Уэсли Со и получит путёвку на Турнир претендентов – 2024. Непомнящий вспомнил ситуацию с китайскими турнирами, в которых участвовал гроссмейстер Дин Лижэнь, чтобы набрать необходимое количество партий для участия в претендентском турнире.

«ФИДЕ не удосужилась хотя бы сделать официальное заявление по поводу китайских турниров в прошлом году. Теперь наслаждайтесь последствиями», — написал Непомнящий на своей странице в соцсетях.