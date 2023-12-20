Гроссмейстер Щекачёв сдался Фирудже в ничейной позиции на турнире в Шартре

Международный гроссмейстер Андрей Щекачёв (рейтинг — 2506), представляющий Францию, сдался Алирезе Фирудже (рейтинг — 2763) в партии на турнире в Шартре (Франция), проходящего с 18 по 22 декабря.

В момент признания поражения Щекачёвым на доске наблюдалась ничейная позиция, однако у спортсмена не хватало времени на ход, из-за чего он прекратил борьбу.

Фото: Кадр из трансляции Chartres TV

Напомним, вокруг турнира в Шартре разгорается скандал, связанный с целью его проведения. В случае успешного выступления на турнире Фируджа обойдёт Уэсли Со в рейтинге ФИДЕ и сможет принять участие в Турнире претендентов — 2024. Ранее ФИДЕ выступила с заявлением, в котором обратила внимание на факт организации турнира и напомнила о существовании пункта 0.4 Положения о рейтингах, согласно которому за федерацией остаётся право не рейтинговать конкретный турнир.