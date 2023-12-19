Шахматные «жулики» могут сыграть в матче за титул чемпиона мира. Настоящий позор для ФИДЕ!

То, что сейчас происходит в мировых шахматах – это жульничество, за которым наблюдает весь мир. Ради попадания на турнир претендентов гроссмейстеры идут на участие в «подставных» турнирах, чтобы просто набить рейтинг. Ничего этого и быть не могло, если бы не правила отбора ФИДЕ.

Для представляющего Францию гроссмейстра Алирезы Фируджи в Шартре организовали турнир с «мешками». Ну а как ещё назвать соперников, средний рейтинг которых не дотягивает даже до 2500, тогда как рейтинг 20-летнего Фируджи – 2763. Это сделано ради того, чтобы Алиреза смог прибавить в рейтинге и опередить американца Уэсли Со в гонке за путёвку на турнир претендентов.

Конечно, он разобьёт своих соперников и наберёт максимальное количество очков. Две из шести партий Фируджа уже сыграл. Обе – о боже, сенсация! – выиграл. И можно сколько угодно утверждать, что шахматисты ничего не нарушают, они просто используют абсолютно все возможности, чтобы получить максимальный рейтинг и пробиться на турнир претендентов в Торонто.

Формально – нет, не нарушают. Но согласие на участие в таких вот «подставных» турнирах, где соперники уже «заряжены» на нужный результат, это читерство. Жульничество чистой воды. Это даже хуже, чем продвинутые гаджеты. Там хоть есть шанс, что нарушение могут обнаружить и влепят наказание. Здесь же никаких шансов нет.

Фируджа сейчас бьёт подставных «мешков» и приближается в live-рейтинге к Уэсли Со. Американец отдавал все силы в борьбе на престижных турнирах, а француз, который распылял силы на что угодно, кроме шахмат, вышибает дверь с чёрного хода с ноги. Ему нужно выиграть шесть из шести партий, и задача будет решена.

То же самое происходит и в индийском Ченнае, где рейтинг пытаются набивать Гукеш Доммараджу и Арджун Эригайси. Но там хоть участники сильные, хотя турнир тоже организован экстренно, чтобы дать шанс индийским шахматистам пробиться в Торонто.

Алиреза Фируджа Фото: РИА Новости

Можно вспомнить, как набивал не рейтинг, но количество партий Дин Лижэнь, который в претендентский турнир попал благодаря дисквалификации Сергея Карякина. Китайцу не хватало количества партий, чтобы выполнить критерии ФИДЕ, и тогда на родине ему организовали несколько турниров подряд.

Что было дальше – все прекрасно помнят. Второе место на турнире претендентов вслед за Яном Непомнящим, отказ Магнуса Карлсена играть чемпионский матч с россиянином, волшебным образом освободившееся место в главном матче, победа в последней партии тай-брейка, чемпионство и таинственное исчезновение с шахматного горизонта.

Ничего этого бы не было, не пойди ФИДЕ на изменение системы отбора. Места в претендентском турнире по рейтингу – зло, которое привело к жульничеству. С этого всё и началось. Ужасное решение, которое необходимо исправлять к следующему претендентскому циклу. Да, сейчас ФИДЕ даже выпустила пресс-релиз, в котором пообещала «пристально следить за турниром в Шартре» и оставила за собой право не обсчитывать рейтинг партий с участием Фируджи. Но это уже запоздалое решение. Вносить изменения в правила игры по её ходу – не меньшее жульничество, чем использование подобных лазеек.

Неудивительно, если в итоге участником матча за чемпионский титул станет читер, который сделал всё по правилам.