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Федерация шахмат США обратилась к Дворковичу с просьбой не рейтинговать турнир в Шартре

Федерация шахмат США обратилась к Дворковичу с просьбой не рейтинговать турнир в Шартре
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Федерация шахмат Соединённых Штатов Америки направила письмо на имя президента Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадия Дворковича с просьбой не начислять рейтинг участникам шахматного турнира в Шартре (Франция). Письмо опубликовано на официальном сайте национальной шахматной федерации.

«Мы призываем ФИДЕ не оценивать соревнования во Франции и предпринять шаги, требующие, чтобы все соревнования ФИДЕ регистрировались как минимум за 30 дней до даты их начала», — отмечается в письме.

Напомним, скандал возник из-за организации турнира, в котором участвует французский гроссмейстер Алиреза Фируджа. В случае успешного выступления Фируджа наберёт очки, позволяющие обойти ему в рейтинге ФИДЕ американца Уэсли Со и отобраться на Турнир претендентов — 2024.

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