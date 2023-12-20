Шахматист Магнус Карлсен ответил, кого считает величайшим теннисистом всех времён

16-й чемпион мира, текущий лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен поделился мнением касательно того, кого считает величайшим теннисистом из «Большой тройки» (швейцарец Роджер Федерер, испанец Рафаэль Надаль и серб Новак Джокович).

«Именно после Открытого чемпионата Австралии (не уточняет, какого именно) он (Джокович) стал для меня величайшим.

Что касается стиля игры, это, возможно, Федерер, но мне всегда больше нравилось, как играет Надаль», — приводит слова Карлсена Sportskeeda со ссылкой на эфир YouTube-канала GothamChess (видеоблог Леви Розмана).

Отметим, что Федерер завершил карьеру по итогам сезона-2022, а Надаль, пропустивший практически полностью 2023 год, заявлял, что сезон-2024 может стать для него последним.