Белявский: FIG поставила нереальные условия допуска

Олимпийский чемпион 2020 года российский гимнаст Давид Белявский оценил условия Международной федерации гимнастики (FIG) по допуску российских спортсменов к международным соревнованием, назвав их выполнение нереальным.

«Международная федерация гимнастики поставила нереальные условия. Самое первое, что мы все принадлежим к клубам ЦСКА, „Динамо“. Конечно, когда нас только отстранили, были какие-то мысли. Прошло полтора года, я уже со спокойной душой готовлюсь к следующему году. Весь год планирую тренироваться, может, дольше», — цитирует Белявского «РИА Новости Спорт».

Напомним, опубликованные FIG критерии не позволяют допускать на соревнования спортсменов, связанных с армией и силовыми структурами, а также исключают использование флага и гимна.