Алиреза Фируджа обошёл Уэсли Со в лайв-рейтинге ФИДЕ

Французский гроссмейстер Алиреза Фируджа (рейтинг — 2758,9) обошёл американца Уэсли Со (рейтинг — 2757,4) в лайв-рейтинге, выиграв партию у украинца Сергея Федорчука на шахматном турнире в Шартре (Франция).

Напомним, вокруг турнира в Шартре разгорелся скандал, связанный с целью его проведения. Если Фируджа финиширует в рейтинге ФИДЕ выше Уэсли Со, он сможет принять участие в Турнире претендентов — 2024. Ранее ФИДЕ выступила с заявлением, в котором обратила внимание на факт организации турнира и напомнила о существовании пункта 0.4 Положения о рейтингах, согласно которому за федерацией остаётся право не рейтинговать конкретный турнир.

Кроме того, гроссмейстер Ян Непомнящий также прокомментировал ситуацию с организацией шахматного турнира в Шартре. Россиянин вспомнил ситуацию с китайскими турнирами, в которых участвовал гроссмейстер Дин Лижэнь, чтобы набрать необходимое количество партий для участия в претендентском турнире.