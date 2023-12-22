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Отбор на олимпийский гандбольный турнир у женщин пройдёт в Венгрии, Испании и Германии

Совет Международной федерации гандбола (IHF) предоставил право на проведение отборочных этапов женского олимпийского турнира национальным федерациям гандбола Венгрии, Испании и Германии. Об этом сообщается на официальном сайте организации.

Участники соревнований будут разбиты на три группы, путёвки на Игры 2024 года в Париже получат национальные команды, занявшие первые и вторые места в своих группах.

Группа 1 (Дебрецен, Венгрия): Швеция, Венгрия, Камерун, Япония.

Группа 2 (Торревьеха, Испания): Нидерланды, Чехия, Аргентина, Испания.

Группа 3 (Ной-Ульм, Германия): Германия, Черногория, Словения, Парагвай.

Отборочные турниры состоятся 11–14 апреля 2024 года. Напомним, участие в Олимпийских играх уже обеспечили женские сборные Франции, Норвегии, Дании, Бразилии, Южной Кореи и Анголы.