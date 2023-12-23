Федерация плавания Китая опубликовала критерии отбора на ОИ, исключив возвращение Сунь Яна

Китайская ассоциация плавания в пятницу, 22 декабря, опубликовала критерии отбора на Олимпийские игры в Париже, объявив, что отборочные соревнования пройдут в апреле. Это исключает возможность возвращения 11-кратного чемпиона мира, трёхкратного олимпийского чемпиона Сунь Яна, который не сможет вернуться к соревнованиям до мая после допинговой дисквалификации.

Отбор на Олимпиаду будет проходить на основе результатов двух последних чемпионатов мира ‒ в Фукуоке (Япония) летом 2023 года и в Дохе в 2024 году. В апреле в Шэньчжэне пройдёт национальный чемпионат, который станет заключительным испытанием в процессе отбора, сообщает Swimming World Magazine.

Из-за дисквалификации Сунь не сможет принять участия ни в одной из этих встреч, что фактически лишает его шансов попасть на четвертую Олимпиаду. В критериях также есть положение, согласно которому отбор не может пройти любой спортсмен, отстранённый более чем на один год за употребление допинга, сообщает NBC Sports.

Напомним, Сунь Ян был отстранён Всемирным антидопинговым агентством (WADA) на восемь лет в 2020 году за инцидент, когда он разбил молотком контейнер с пробирками, в которых в том числе были пробы китайца, во время допинг-теста в 2018 году. Его дисквалификация была сокращена после подачи апелляции в Спортивный арбитражный суд (CAS).