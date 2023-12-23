Аверины — о завершении карьеры: мотивация соревноваться у нас по-прежнему есть

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины ответили на вопрос о потенциальном завершении спортивной карьеры.

«Не собираемся ли мы заканчивать карьеру учитывая, что шансы поехать на Олимпиаду в Париж минимальны? Это без комментариев (смеются). Но мотивация соревноваться у нас по-прежнему есть, конечно. Но… Всё, мы молчим, — приводит слова сестёр Авериных Sport24.

Напомним, Арина Аверина последний раз выступала на соревнованиях в августе текущего года. Гимнастка участвовала в Играх стран СНГ. Её сестра Дина Аверина участвовала в первом этапе Кубка сильнейших, который проходил в Москве в мае 2023 года. Эти соревнования также являются последними для неё на данный момент.

Отметим, что Дина Аверина является серебряным призером Олимпиады в Токио в личном многоборье, 18-кратной чемпионкой мира и 10-кратной чемпионкой Европы. Арина Аверина пять раз побеждала на чемпионатах мира и девять раз выигрывала на чемпионатах Европы.