Гроссмейстер Вальехо — о расследованиях Крамника: он неправ в ситуации с Хикару Накамурой

Испанский гроссмейстер Франсиско Вальехо прокомментировал обвинения Владимира Крамника в отношении Ниманна и Накамуры.

«Я не знаком со всем исследованием Крамника, только частично. Он в чём-то прав. И не только насчёт Ниманна, но и многих других игроков. Статистика показывает, что они играли слишком сильно, выше своего уровня. Но читерство проблематично доказать. Когда человек играет из дома, очень трудно ему что-то предъявить за компьютерные подсказки, если они были. Также я считаю, что Крамник неправ в ситуации с Накамурой. Хикару всё-таки очень сильный игрок. Он настоящий мастер интернет-блица», – сказал Вальехо в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Напомним, в сентябре российский гроссмейстер, 14-й чемпион мира Владимир Крамник рассказал о странностях, происходивших во время онлайн-партий с американцем Хансом Ниманном на Chess.com.