Бразильская триатлонистка Баптиста находится в реанимации после аварии с мотоциклистом

Мотоциклист сбил бразильскую триатлонистку Луизу Баптисту. 29‑летняя спортсменка проводила тренировку и попала под колёса мотоцикла. Девушка находится в тяжелом состоянии, сообщает Globo Esporte.

Луиза Баптиста ехала на велосипеде по автомобильной дороге. Сзади неё следовал мотоциклист, который не справился с управлением и врезался в девушку. Оказалось, что у водителя мотоцикла не было прав на вождение. Баптиста была доставлена в больницу с травмами средней степени тяжести. Инцидент произошел утром в субботу в бразильском городе Сан‑Карлус (штат Сан‑Паулу).

Триатлонистка получила множественные повреждения: переломы нескольких ребер, ключицы и правой ноги. В заявлении больницы говорится, что Баптиста перенесла операцию. Она остаётся в медикаментозном сне на искусственной вентиляции легких (ИВЛ) в тяжёлом состоянии в реанимации.