Сергей Карякин рассказал, почему не сыграл за сборную под флагом России на турнире ШОС

Российский гроссмейстер Сергей Карякин объяснил своё отсутствие на шахматном турнире Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

«Турнир ШОС проходил в одно и то же время с «Шахматными звёздами», и я уже договорился о выступлении во втором турнире. Да, у меня уже были контрактные обязательства, и я просто не представляю, как в последний момент можно, так сказать, кинуть организаторов, чтобы поехать на другой турнир. Да, это выступление за сборную, но это чужой турнир, в Китае. А здесь наш турнир, общение с нашей молодёжью, с участниками детского турнира. Я считаю, что это гораздо более значимо и важно для российских шахмат.

Федерации шахмат России я благодарен за приглашение. Но когда я говорю, что не могу выступить, – это действительно так. Я бы с удовольствием принял участие в турнире в другое время. А так меня попытались заставить и лишить турнира, занимающего центральное место в моём графике», — сказал Карякин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Чесалиным.