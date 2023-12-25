«Интересы России выше личных обид». Откровенный разговор с шахматистом Сергеем Карякиным

Гроссмейстер Сергей Карякин в сознании многих поклонников российского спорта за последние годы из блистательного шахматиста, чуть не отобравшего титул у Магнуса Карлсена, превратился в политического деятеля, заявляющего о необходимости отказа от международных соревнований, если наших спортсменов не пускают туда с национальным флагом и гимном.

Но это очень схематичный и предвзятый взгляд на персону. Сергей-то по-прежнему садится за доску и выступает как спортсмен. В декабре он принял участие в турнире «Шахматные звёзды 3.0», где занял шестое место.

После турнира «Чемпионат» сделал интервью с Сергеем Карякиным. Возможно, вы удивитесь, но говорили только о шахматах. Политику почти не вспоминали. Ну, конечно, насколько это возможно в такой беседе.

Обсудили и будущее российских шахмат, и перспективы Яна Непомнящего, и не играющего нигде Дин Лижэня, и подозревающего звёзд в читерстве Владимира Крамника. А ещё – идею создания альтернативы ФИДЕ, непростую новую реальность и шахматные школы в Крыму и на Донбассе.

«Турниры в России для меня на вес золота»

– Сергей, вы принимали участие в турнире «Шахматные звёзды 3.0». Что в этом турнире для вас главное: соревновательная практика, общение с коллегами, хорошие призовые или ещё что-то?

– Финансовый аспект присутствует, но, конечно, он не главный. Главное – то, что, учитывая невозможность моих выступлений где-то в Европе или в США, для меня каждый такой турнир в России – на вес золота. Меня очень радует то, что «Шахматные звёзды» прошли уже в третий раз. Если бы этого турнира не было, я бы, наверное, перешёл на какую-то околошахматную деятельность. Но здесь я по-прежнему могу выступать, играть против сильнейших шахматистов мира и держать себя в форме. Первые два турнира я могу занести себе в актив, в этот раз сыграл хуже. А я не люблю принцип, что главное – участие, а не победа, потому что это не так. Но это всё равно был праздник для меня.

– А когда вы до этого в последний раз играли в крупном турнире?

– Я в начале декабря сыграл на Кубке группы компаний «Регион», занял там второе место после Владислава Артемьева. Шансы были и на первое место, но я допустил несколько ошибок и не смог его догнать. А все остальные сильные гроссмейстеры, включая Александра Грищука, были позади. Так что к «Шахматным звёздам» я подходил в хорошей форме.

Сергей Карякин Фото: РИА Новости

– Не разочаровывает ли то, что состав иностранных гостей на «Шахматных звёздах» почти не меняется? Не хочется ли новых лиц?

– Думаю, организаторы, когда приглашали иностранных гостей, вспоминали, кто принимал участие в прошлых турнирах. Понятно, что время непростое, но иностранцы приезжали в Россию, и те турниры прошли на очень высоком уровне. Так что организаторы понимают, что могут на них положиться.

Замечу, что тот же Вальехо в лучшие свои годы входил в двадцатку лучших шахматистов мира. Раджабов – один из лучших гроссмейстеров мира прямо сейчас. Конечно, было бы неплохо разбавить состав, пригласить кого-то из Европы, из Штатов. Я общался по этому поводу с организаторами, и у них есть определённые задумки на следующий, четвёртый турнир.

– В России всегда проводилось много звёздных турниров высочайшего уровня, даже матч за титул чемпиона мира проходил. Когда же к нам вновь поедут все лучшие шахматисты планеты. Реально ли это вообще?

– Если говорить глобально, то это будет возможно после завершения СВО. Но даже сейчас, если проводить турниры на должном уровне, обеспечивать хороший призовой фонд, то иностранцы приедут, – я в этом не сомневаюсь. Не думаю, что в этом есть какая-то глобальная проблема. Просто нужно организовывать большие турниры, а остальное приложится.

«Я не отказываюсь от выступлений за сборную»

– Несколько недель назад большой резонанс вызвала новость о том, что вы отклонили приглашение на участие в шахматном турнире ШОС в составе сборной России с флагом и гимном. Можете объяснить почему?

– Турнир ШОС проходил в одно и то же время с «Шахматными звёздами», и я уже договорился о выступлении во втором турнире. Да, у меня уже были контрактные обязательства, и я просто не представляю, как в последний момент можно, так сказать, кинуть организаторов, чтобы поехать на другой турнир. Да, это выступление за сборную, но это чужой турнир, в Китае. А здесь наш турнир, общение с нашей молодёжью, с участниками детского турнира. Я считаю, что это гораздо более значимо и важно для российских шахмат.

Федерации шахмат России я благодарен за приглашение. Но когда я говорю, что не могу выступить, – это действительно так. Я бы с удовольствием принял участие в турнире в другое время. А так меня попытались заставить и лишить турнира, занимающего центральное место в моём графике.

– Какие-то ещё турниры с флагом и гимном намечаются?

– Других приглашений мне не поступало. Повторюсь: я не отказываюсь от выступления за сборную ни в коем случае. Но в этом конкретном эпизоде произошла подмена понятий. Меня в последний момент пригласили в турнир, в котором я уже не мог участвовать, и обижаются, что я там не сыграл.

«Нельзя разбрасываться шахматистами»

– Раз уж мы вспомнили турнир ШОС, затронем тему перехода ФШР в азиатскую конфедерацию. Вы как профессиональный шахматист ощущаете какие-то последствия перехода? Что-то для вас поменялось?

– Если честно, я пока не почувствовал никаких изменений на практике. Речь шла о том, что мы вроде бы сможем играть в чемпионатах Азии, но в 2023 году мы там почему-то не играли, всё только со следующего года. Да и в целом хочется побольше турниров, как в нашей стране, так и за рубежом. Я надеюсь, что нас ещё ждут позитивные изменения. Несмотря на мои расхождения с федерацией по некоторым вопросам, это её решение я одобряю.

– Вы сказали, что хочется «побольше турниров». Их сейчас мало, с вашей точки зрения? И если да, то почему? Как исправить ситуацию?

– Мне кажется, что ФШР не видит необходимости в подобных турнирах, а на самом деле необходимость очень большая. Дело в том, что за последние полтора года был очень большой отток наших шахматистов, причём мирового уровня. Я считаю, что это большая потеря для нас. Конечно, можно обвинить их в непатриотичности или ещё в чём-то, но были ли созданы условия для того, чтобы они остались? Я считаю, что должно делаться больше.

Но я уже ранее говорил, что решил не только критиковать, но и созидать, поэтому я принимал участие в закрытии чемпионата Московской области, проведённого федерацией, которую я возглавляю. Это целая серия турниров, которые проходили в самых разных форматах. И мы предоставили самые большие призовые фонды в истории этих соревнований, так что мы стараемся вывести шахматы в Московской области на новый уровень.

– Как вы оцените массовый уход российских гроссмейстеров с точки зрения будущего российских шахмат? Это серьёзный удар по нам?

– Я считаю, что нельзя разбрасываться шахматистами подобного уровня. Я не говорю, что кто-то из них стал бы чемпионом мира. Но они могли представлять нашу страну на международных соревнованиях, находясь на первых ролях. Так что это, конечно, серьёзное упущение. Но сейчас нужно концентрироваться на развитии детского спорта, нужно воспитывать новых талантов, чтобы в перспективе 5-10 лет мы могли подтянуть это подрастающее поколение и нивелировать те потери, которые произошли в этом году.

«У Яна хорошо идут турниры претендентов»

– Есть ли сейчас в нашей стране те, кто смогут лет через пять бороться за титул чемпиона мира? И, если брать более широко, как у нас дела с юными талантами? Каким вы видите будущее российских шахмат?

– Будущее будет таким, каким мы его сделаем. Все возможности у нас однозначно есть. Если говорить про детские шахматы, то у нас много талантливых ребят. Если говорить об уже состоявшихся шахматистах, то у нас есть Артемьев, Есипенко, Дубов. Будут ли они бороться за мировую шахматную корону, я судить не берусь. На данный момент реально за неё борется только Ян Непомнящий. Хотя Андрей Есипенко был очень близок к тому, чтобы отобраться на турнир претендентов. Я желаю всем ребятам успехов, но предполагать, кто сможет бороться за титул, я не могу.

– У Яна есть шансы в третий раз выйти на матч за корону?

– Это было бы абсолютно беспрецедентно! Никто и никогда не выигрывал турнир претендентов три раза. С одной стороны, всё в его руках, с другой – конкуренты тоже очень сильны, поэтому ожидать такой комфортной победы, как в прошлые разы, я бы не стал. Но у Яна очень хорошо идут турниры претендентов, и этим надо пользоваться. Если Непомнящий снова выйдет на матч с китайцем Дин Лижэнем, я буду считать его явным фаворитом.

– Как вы оцените тот факт, что китайский чемпион мира не играет уже почти год? Имеет ли он на это, так скажем, моральное право?

– Я считаю, что всё это девальвирует ценность титула. При всём моём уважении к Дин Лижэню он попал в турнир претендентов из-за того, что меня дисквалифицировали. В турнире претендентов он занял второе место и прошёл в чемпионский матч только из-за того, что отказался Карлсен. Да и в матче он тоже балансировал на грани поражения. То есть ему три раза очень крупно повезло. То, что у него огромный лимит удачи, мы уже поняли.

Другое дело, что он не доказывает своего превосходства над остальными. Когда чемпионом мира был Карлсен, ни у кого не возникало сомнений, что он сильнейший шахматист мира. А сейчас получается, что чемпион мира – это один человек, а сильнейший в мире – другой. И с этим ничего не поделать.

Но при этом сам подвиг Дин Лижэня надо уважать. Чтобы что-то доказать, нужно, конечно, обыграть его за шахматной доской.

– Верно ли я понимаю, что вы считаете Магнуса лучшим в мире?

– Это объективно, как по рейтингу, так и по результатам. Ещё я отметил бы Фабиано Каруану, который уверенно держит рейтинг в районе 2800 и на данный момент является вторым сильнейшим шахматистом планеты.

Магнус Карлсен Фото: FIDE

«Дин Лижэнь может и удержать корону»

– За кем из звёздных шахматистов вы особенно пристально следите? Может быть, даже персонально переживаете или болеете за кого-то?

– У меня есть друзья среди шахматистов, я общаюсь со многими гроссмейстерами из Европы, они меня поддерживают. Но если я сейчас скажу, что кто-то мне пишет, то у него могут начаться большие проблемы. Такова современная реальность. Поэтому, конечно, есть шахматисты, за которых я болею и переживаю, но раскрывать их имена я сейчас не буду.

– Есть ли кто-то из них в мировом топ-10?

– Есть.

– Перед матчем Ян – Дин многие говорили, что победитель будет в каком-то смысле временным чемпионом, заполнившим пустоту после Карлсена. А дальше придёт молодёжь: Фируджа, индусы. Вы согласны?

– Нет ничего более постоянного, чем временное. Это применимо и к Дин Лижэню. Да, он не сильнейший шахматист мира, но он очень крепкий игрок, он использует свои шансы. И его будет очень трудно обыграть в следующем матче за титул. Возможно, он даже сможет выиграть и удержать корону.

Но если заглядывать в будущее, то действительно есть плеяда индийских шахматистов, которым действительно под силу выйти на высочайший мировой уровень. Что касается Фируджи – это, несомненно, большой талант. Я много раз против него играл и знаю, как это сложно, но кажется, что его нервная система менее стабильна, чем у других классных шахматистов, и ему будет трудно выдержать высочайшее нервное напряжение.

«Мне хотелось создать альтернативу ФИДЕ»

– Если бы вы сейчас сыграли матч с Сергеем Карякиным образца 2016 года, противостоявшим Карлсену, как бы он завершился?

– Я не знаю (улыбается). В какой-то момент после того матча у меня было ощущение, что я стал лучше понимать шахматы, что моё понимание изменилось в лучшую сторону. С другой стороны, после того матча у меня появились другие вызовы, не только шахматные, у меня началась активная социальная и общественная деятельность.

Судить, конечно, сложно. Но мне было бы очень интересно провести с собой такой матч (улыбается).

– Когда вас отстранили, не возникло ли мысли создать альтернативную международную шахматную федерацию? Понятно, что тут напрашивается аналогия с действиями Каспарова* (включён в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента. – Прим. «Чемпионата») в 1990-е, но, возможно, в вашей ситуации это стало бы выходом.

– Подобная идея была. Она, безусловно, напрашивалась после того, как Международная шахматная федерация отстранила меня от участия в турнирах за мою политическую позицию. После этого, не спорю, хотелось создать альтернативу. Но, мне кажется, не все в России понимали необходимость этого. Я приходил, допустим, в какой-то кабинет, а мне говорили, мол, ну во главе ФИДЕ же и так россиянин Дворкович, зачем что-то делать? Но вопрос ведь не в том, какой он национальности, а как он заботится о российских шахматах, и здесь сразу возникает намного больше нюансов.

– Нет ли ощущения, что Дворкович в определённом смысле принёс вас в жертву?

– Действительно так и было. Все это понимают и осознают. В тот момент, когда была антироссийская истерия, а президенту ФИДЕ нужно было укрепить свои позиции, появился я, такой принципиальный. В его логике и формулировках решение о моей дисквалификации, наверное, напрашивалось.

Аркадий Дворкович Фото: РИА Новости

«Нам унижаться не надо»

– МОК всё более чётко обрисовывает условия допуска россиян на Олимпиаду, и есть ощущение, что очень многие спортсмены в итоге могут последовать вашему примеру и отказаться от участия в соревнованиях, сочтя условия допуска неприемлемыми. Что вы думаете по этому поводу?

– Я считаю, что нужно отказываться от такого участия в международных турнирах. Всё это становится процессом постоянного унижения российских спортсменов, а нам, на мой взгляд, унижаться не надо. Нужно развивать спорт внутри страны. Это даст куда большие результаты. А они пусть проводят свои Олимпиады без россиян и чувствуют своё превосходство в неполноценных соревнованиях. Чем более независимыми мы станем, чем раньше мы оттуда уйдём, тем быстрее нас позовут обратно. А мы уже будем думать.

– Сергей, а вы вообще ещё рассчитываете поиграть в шахматы на большом международном уровне? Или это уже крайне маловероятно?

– Я могу сказать, что шахматы научили меня главному – объективности. Если я буду понимать, что выступления под российским флагом в ближайшее время будут невозможны, – то нет, не рассчитываю. А что будет лет через пять, мне судить сложно. В целом шахматисты могут долго выступать на высоком уровне, но для этого, конечно, нужен стимул. Когда ты играешь два-три турнира в год, это очень мало. Но в любом случае я считаю, что полностью уходить из шахмат неправильно. Я шахматы очень люблю. И всегда готов помогать, передавать свой опыт молодому поколению.

«Политика политикой, а шахматы развивать надо»

– Вы говорили, что есть именитые шахматисты, которые вас поддерживают. А есть ли те, кто относится к вам негативно? Кому вы не пожмёте руку, если встретитесь в будущем за доской на крупном турнире?

– Нет ни одного человека, которому я был бы не готов пожать руку за шахматной доской. Но, оговорюсь, – только если он протянет мне руку. Первым протягивать не буду, потому что это неправильно.

Сергей Карякин Фото: РИА Новости

Люди, которые относятся ко мне негативно, конечно, есть. Их все знают, они ярко против меня выступали, называть их смысла не вижу. Жалко, что так произошло. Особенно досадно, что так много сильных гроссмейстеров в России подписали письмо против СВО. Я считаю, что это большое упущение как для самих гроссмейстеров, так и для Федерации шахмат России. Безусловно, шахматы разделились на два лагеря. Но я считаю так: политика политикой, а наши шахматы развивать, конечно, надо.

– Если вам предложат сыграть за сборную России вместе с кем-то из шахматистов, подписавших письмо против СВО, согласитесь?

– Я в любом случае считаю, что интересы сборной России выше личных обид, так что да, безусловно, будем играть.

«Накамура когда-то мог пользоваться подсказками»

– Перейдём к популярной ныне теме шахматного читерства. Что думаете о расследованиях Крамника, о подозрениях в адрес Накамуры и Ниманна?

– Что касается Ханса Ниманна, то я его ни разу в жизни не видел и тем более никогда с ним не играл. А судить о шахматной силе человека, с которым ты никогда не встречался – это дилетантский метод. Но в любом случае он как минимум очень талантливый шахматист. Он сам точно способен на высокие достижения, а в том, что он пользовался каким-то компьютерными подсказками, я его обвинять не могу. Как говорится, не пойман – не вор.

А что касается Накамуры, то он, безусловно, очень талантливый шахматист, гениальный стример. Я лично думаю, что в своё время когда-то он мог компьютерными подсказками пользоваться, потому что некоторые его результаты действительно вызывали сомнения. Осталось ли это в прошлом или он может продолжать ими пользоваться – это большой вопрос.

Но вообще это колоссальная проблема в шахматах. В неофициальных обсуждениях некоторые гроссмейстеры говорят, что в онлайн-турнирах чуть ли не 50 процентов игроков могут читерить либо всё время, либо время от времени. Поэтому я и не люблю онлайн-шахматы и считаю, что они не смогут заменить реальные. Проблема читерства в онлайн-шахматах очень велика.

– Как же вывести читеров на чистую воду?

– Если шахматист слабый, его обман выявить несложно. Стоит посадить его за доску и рядом поставить судью: он начнёт играть слабо. А если это топ-шахматист уровня Накамуры, то сложно разобраться, где заканчивается правда, потому что Хикару и сам способен сильно сыграть и выиграть. А если ему дать возможность один-два раза пользоваться компьютером за партию, то он камня на камне от любого соперника не оставит. Всё очень сложно.

«Устроили сеанс на Северном полюсе»

– Вы когда-то говорили, что хотите сыграть в шахматы на Красной площади. А были ли в вашей жизни какие-то столь же или даже более необычные площадки? Ян Непомнящий летом, например, в шахте играл.

– У меня был суперопыт, когда я плыл на ледоколе «Росатома» «50 лет Победы». Там были самые талантливые дети с совершенно разных сфер, с которыми мы плыли на Северный полюс. Мы там высадились, поставили шахматные доски, и я дал сеанс одновременной игры. Думаю, этот рекорд по необычности перебить очень сложно (улыбается). Кроме того, там был представитель Книги рекордов России, который всё это зафиксировал, так что официальное достижение тоже есть. Жду конкурентов (улыбается).

– А что касается каких-то необычных шахматных наборов. Есть у вас такие?

– Да мне постоянно на дни рождения дарят какие-то необычные, дорогие шахматы – это сплошь и рядом. Бывают действительно необычные вещи: помню, подарили шахматы, где были солдаты, генералы, Суворов и Кутузов. Были шахматы из бивня мамонта. На Гоголевском бульваре есть классный музей шахмат, там можно ознакомиться с разными произведениями этого шахматного искусства – это всё действительно очень интересно.

– Сколько у вас дома досок? Сотни? Тысячи?

– Да даже сотни нет. Я же сам дарю их всё время. Это бесконечный процесс: то мне дарят, то я сам дарю. Навскидку штук 20, наверное, дома есть.

Сергей Карякин Фото: РИА Новости

– Есть ли среди них любимая, особенная?

– Мне очень нравятся шахматы Square Off, которые вроде бы из Индии. Ты можешь скачать специальное приложение и синхронизировать шахматы, которые стоят у тебя на столе, с шахматами дома у твоего друга. И вы можете друг с другом играть через интернет, и ходы, которые он делает, отображаются у тебя на доске. Достаточно интересная задумка.

«Меня переодели в деда и отправили играть»

– Приходилось ли вам когда-либо играть в шахматы на деньги?

– На деньги, кажется, нет. Но помню, что лет в 10 я приехал в Донецк на турнир и там с работником шахматного клуба играли на шахматные книги. Я у него выиграл, и он действительно подарил мне книги. Было очень приятно.

– А было ли такое, что вас не признавали и где-нибудь в поезде предлагали сыграть партейку-другую, чтобы скоротать время?

– Был другой прикол. Мы снимали для телевидения пранк: меня переодели в какого-то деда с бородой, я сел играть в шахматном клубе на ВДНХ и как начал всех чесать (смеётся). Весело было. Но был там один мальчик, который меня даже через бороду признал. Он улыбнулся и, очевидно, всё понял.

– Как с тем мальчиком сыграли? Отблагодарили его ничьей?

– Нет, я всё же у него выиграл. Но всем было весело!

«Путин играет в геополитические шахматы»

– Если бы вы могли сыграть в шахматы с кем угодно из политических лидеров современного мира, то кто бы это был?

– Конечно, стопроцентно и однозначно это был бы Владимир Путин. Я считаю, что он играет в шахматы на геополитической доске, и его игра сложнее, потому что не все его соперники придерживаются правил. Если говорить о других политических лидерах, то раньше это был бы Жириновский, но его, к сожалению, с нами уже нет. Уже не успел. Царствие ему небесное.

– Недавно были новости о том, что вы ездили на Донбасс, играли с бойцами российской армии в шахматы. Какие эмоции, ощущения?

– Я постоянно туда езжу, примерно раз в месяц, а то и чаще. Столько ремонтов машин уже сделал после местных дорог (улыбается). А что касается обстановки, то она на Донбассе непростая. А вот в Крыму всё нормально. Регулярно встречаюсь с Сергеем Аксёновым. Мы открыли в Симферополе шахматный клуб. Любопытно, что я там начинал своё обучение, и в этом же здании – прекрасном особняке в центре – снова занимаются дети.

Что касается новоосвобождённых территорий, то, конечно, я мечтаю открыть школы в Донецке, Мариуполе, Краматорске. Последний город пока не наш, но мы же все всё понимаем (улыбается). Когда я там жил и учился, там была сильнейшая шахматная школа в регионе. Хотелось бы это восстановить.

– Что пожелаете поклонникам шахмат в 2024 году?

– Хочется пожелать всем, чтобы в Новом году всё было хорошо, чтобы мы все жили в мире и играли в шахматы (улыбается).