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МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида

МВД РФ объявило в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетту Бида
Сергей Бида
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МВД России объявило в розыск шпажистов Сергея Биду и его супругу Виолетту, которые приняли участие в чемпионате США без согласия российской стороны, сообщает ТАСС со ссылкой на базу розыска ведомства.

По какой именно статье Уголовного кодекса России разыскиваются шпажисты, не уточняется.

Напомним, Сергей Бида является серебряным призёром Олимпиады в Токио в командном турнире, Виолетта Бида – призёр чемпионата мира. Супруги Бида переехали в США и живут в Калифорнии. Они, будучи действующим офицером Росгвардии и действующей военнослужащей, выступили на чемпионате США без согласия российской стороны. В связи с этим старший тренер сборной страны по шпаге Александр Глазунов покинул свой пост.

«По причине бегства его спортсменов в США без согласования с федерацией, в том числе действующего офицера Росгвардии Биды и действующего военнослужащего Храпиной, старший тренер российских шпажистов Глазунов освобождён от занимаемой должности», — сообщал ТАСС со ссылкой на ФФР в июле этого года.

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