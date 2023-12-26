Непомнящий — о привилегиях Карлсена на ЧМ: все животные равны, но некоторые равнее

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий (рейтинг — 2778) недоволен организацией чемпионата мира по рапиду и блицу в Самарканде. В своих соцсетях он обратился к Международной шахматной федерации FIDE из-за привилегий норвежского шахматиста Магнуса Карлсена.

«Уважаемые FIDE и организаторы Чемпионата! Как известно, все животные равны, но некоторые равнее. Справедливо ли предоставить Магнусу Карлсену персональную комнату, где он может отдохнуть и подготовиться к игре с помощью ноутбука, когда ни у кого больше нет такой возможности?» — написал Непомнящий в своих соцсетях.

Чемпионат мира по быстрым шахматам проходит в Самарканде с 26 по 30 декабря. 26-28-го числа пройдут соревнования по рапиду, 29-30 декабря по блицу.