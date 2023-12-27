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Россиянин Маккаев и украинец Готфрид возглавят команду Азербайджана по тяжёлой атлетике

Федерация тяжёлой атлетики Азербайджана объявила обновлённый состав тренерского штаба национальной команды. Об этом сообщает İdman.biz со ссылкой на федерацию.

Главным тренером мужской сборной Азербайджана по тяжёлой атлетике назначен россиянин Махти Маккаев, работавший в тренерском штабе сборных России и Тайваня, а также возглавлявший национальную команду Туркменистана. Помогать главному тренеру будет бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1996 года в Атланте, украинский специалист Денис Готфрид.

Также старшим тренером взрослой команды назначен Асиф Мамедов. Старшими тренерами молодёжной и юниорской команд назначены Эмиль Алиев и Октай Мухтаров соответственно. Главным тренером женской сборной станет Сардар Гасанов, а его помощником Афган Байрамов.