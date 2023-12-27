Ишмуратова: разыскиваемая Виолетта Бида была уволена из ЦСКА в октябре

Заместитель начальника ЦСКА по военно‑политической работе, двукратная олимпийская чемпионка Светлана Ишмуратова заявила, что объявленная в розыск фехтовальщица Виолетта Бида не является сотрудником клуба армии.

«Виолетта Бида не является нашим работником, она уволена в октябре. Поэтому вопросы нужно задать Федерации фехтования России», — сказала Светлана Ишмуратова «Матч ТВ».

Напомним, серебряный призёр летних Олимпийских игр в Токио Сергей Бида и его жена, призёр чемпионата мира по фехтованию Виолетта Бида переехали в США и приняли участие в национальном чемпионате без согласования с российской стороной. Пара была объявлена в розыск МВД России по статье «Самовольное оставление части или места службы». По утверждению источника, супругам грозит до десяти лет тюрьмы.