Ирина Винер — о сериале «Слово пацана»: он про то, что преступник должен сидеть в тюрьме

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер высказалась о нашумевшем сериале режиссёра Жоры Крыжовникова «Слово пацана. Кровь на асфальте». По её мнению, подобные фильмы должны показывать молодёжи, как не нужно поступать.

«Говорят, что очень круто. Я видела пока только отрывки, но поняла, что этот фильм хороший. Он про то, что преступник должен сидеть в тюрьме. Показанные в сериале детские бои, весь этот ужас перестроечного времени дают возможности сказать молодёжи, как себя не нужно вести и чего нельзя делать, потому что у такого поведения один конец — тюрьма», — цитирует Винер ТАСС.

Ранее хит из сериала использовала в своём показательном выступлении фигуристка Камила Валиева.