Юрист рассказал, что грозит российским фехтовальщикам, переехавшим в США

Юрист Андрей Князев прокомментировал ситуацию с объявлением в розыск фехтовальщиков Сергея и Виолетты Бида, рассказав, что может грозить семейной паре.

«Они были военнослужащими. Думаю, что смягчающими обстоятельствами может быть только не приезжать обратно. Раз они объявлены в розыск, то это избрание меры пресечения, связанное с лишением свободы. Статья тяжкая. По ней обычно назначается реальное лишение свободы. Военнослужащие должны понимать. Ребята ничем не отличаются от сержанта, который ходил с дубинкой, а потом взял и уехал в США. Против этого сержанта будет уголовное дело.

Спортсменам надо думать, если ты ездишь в другие страны, чтобы принадлежать другим организациям — не военным и государственным. Если бы они тренировались в «Зените», например, этих вопросов не было бы. Они сами подставились», — сказал Князев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, по данным источника, Сергей и Виолетта Бида разыскиваются по уголовной статье «Самовольное оставление части или места службы».