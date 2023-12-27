17-летний Володар Мурзин обыграл Непомнящего на ЧМ по рапиду в Самарканде

17-летний российский шахматист Володар Мурзин выиграл у Яна Непомнящего в седьмом туре чемпионата мира по рапиду, который проходит в Самарканде (Узбекистан).

Непомнящий потерпел поражение чёрными фигурами после побед в трёх партиях подряд. Всего в семи турах гроссмейстер одержал три победы, две партии свёл вничью и две проиграл. Одним из тех, с кем Непомнящий неожиданно сыграл вничью, стал 15-летний шахматист из Казахстана Ернур Амангелды, игравший против гроссмейстера из России чёрными фигурами.

Напомним, чемпионат мира по быстрым шахматам проходит в Самарканде с 26 по 30 декабря. С 26-го по 28-е число спортсмены разыгрывают титул в рапиде, в период 29-30 декабря определится чемпион мира в блице.