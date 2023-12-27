«Там много негатива. Но затягивает». Российский борец — о сериале «Слово пацана»

Бронзовый призёр Олимпиады-2020 в Токио, российский борец вольного стиля Артур Найфонов прокомментировал нашумевший сериал «Слово пацана».

«Там много негатива, даже не вспомню ничего положительного. Но он как-то затягивает. В моей юности бывало, что мы с пацанами дрались во дворе улица на улицу. Ребята приходили к нам, и мы их начинали пинать за то, что они просто с другого двора. К счастью, до смерти не дрались. Нам было по 14-15 лет. Как мы возьмём на себя такую ответственность? Обычно если у кого-то пошла кровь, то всё прекращалось», — сказал Найфонов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

Отметим, «Слово пацана» — сериал, стартовавший в ноябре, который обрёл большую популярность среди российских зрителей. Шоу рассказывает про непростую жизнь молодёжи в СССР в Казани.