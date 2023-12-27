Карлсен продолжает лидировать на чемпионате мира по рапиду, лучший из россиян идёт 8-м

16-й чемпион мира, лидер мирового рейтинга, норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен продолжает лидировать на чемпионате мира по рапиду, который проходит в Самарканде (Узбекистан). Карлсен после девяти туров набрал семь очков. В сегодняшний, второй игровой день норвежец одержал одну победу при трёх ничьих и набрал 2,5 очка.

Шахматы. Чемпионат мира по рапиду. Положение после второго игрового дня

1. Магнус Карлсен (Норвегия) – 7 очков.

8. Даниил Дубов (Россия) – 6,5.

9. Володар Мурзин (Россия) – 6,5.

28. Александр Грищук (Россия) – 6.

30. Ян Непомнящий (Россия) – 3.

Напомним, согласно регламенту соревнования по рапиду завершатся 28 декабря, чемпионат мира по блицу же пройдёт с 29 по 30 декабря. Общий призовой фонд текущего чемпионата мира составил $ 1 млн.