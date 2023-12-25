Магнус Карлсен защищает свои короны! Главное о чемпионате мира по рапиду и блицу — 2023

Во вторник, 26 декабря, в Самарканде (Узбекистан) стартует заключительный шахматный турнир года – чемпионат мира по рапиду и блицу. Участники – лучшие гроссмейстеры мира, включая Карлсена и Непомнящего.

Собрали для вас самое важное о предстоящем турнире.

Где пройдёт ЧМ-2023 по рапиду и блицу

Турнир пройдёт в Самарканде с 26 по 30 декабря. Решение о проведении турнира в Узбекистане было принято довольно поздно, лишь 8 ноября.

«ФИДЕ признаёт богатые шахматные традиции Узбекистана и его недавнее превращение в шахматную сверхдержаву. Эта преданность делу и инвестиции в шахматы побудили нас доверить проведение этого престижного турнира Узбекистану. Узбекистан также примет шахматную Олимпиаду 2026 года, а проведение такого крупного турнира по блицу и рапиду, безусловно, даст импульс к подготовке», – заявил президент ФИДЕ Аркадий Дворкович.

Расписание чемпионата мира — 2023

Сперва шахматисты разыграют титул чемпиона мира по рапиду. Соревнования продлятся три дня, с 26 по 28 декабря. Следом гроссмейстеры поборются за трофей в блице. Состязания запланированы на 29 и 30 декабря.

Расписание чемпионата мира по рапиду и блицу — 2023:

26 декабря, 13:00 – рапид, первый день;

27 декабря, 13:00 – рапид, второй день;

28 декабря, 13:00 – рапид, третий день;

29 декабря, 13:00 – блиц, первый день;

30 декабря, 12:00 – блиц, второй день.

Формат ЧМ по рапиду и блицу

Традиционно чемпионат мира по рапиду и блицу пройдёт в формате швейцарской системы: гроссмейстеры будут играть с соперниками, которые близки к ним по положению в текущей турнирной таблице.

Формат контроля времени в рапиде: 15 минут + 10 секунд добавления за каждый ход, начиная с первого. В блице: 3 минуты + 2 секунды за ход.

Новый чемпион мира по рапиду станет известен уже в четверг, 28 декабря. За три соревновательных дня в женском турнире будет сыграно 11 туров, в открытом – 13 туров. Победитель в блице определится в субботу, 30 декабря. За два дня в открытом турнире будет сыгран 21 тур, а в женском – 17 туров.

Все участники разыграют между собой $ 1 млн призовых. В открытом турнире шахматисты будут бороться за бо́льшие суммы, чем в женской части соревнований. Чемпионы мира в каждой дисциплине заработают по $ 60 тыс., в то время как чемпионкам мира достанется всего по $ 40 тыс.

Кто участвует в чемпионате мира?

В открытой категории чемпионата мира по рапиду зарегистрированы 208 шахматистов из 49 стран, а в женской – 122 спортсменки из 31 страны. А блицоров в Самарканде будет больше на двух мужчин и одну девушку.

Из именитых шахматистов в турнирах выступят Магнус Карлсен (Норвегия), Ян-Кшиштоф Дуда (Польша), Максим Вашье-Лаграв (Франция), Левон Аронян, Фабиано Каруана (оба – США), Рихард Раппорт (Румыния), Цзюй Вэньцзюнь, Тань Чжунъи, Лэй Тинцзе (все – Китай), Александра Костенюк (Швейцария).

Магнус Карлсен Фото: FIDE

По сути, у мужчин на турнир приехали почти все звёзды, за исключением чемпиона мира в классике Дин Лижэня, Хикару Накамуры и Алирезы Фируджи.

Выступят ли в Самарканде россияне?

Разумеется. Правда, выступать они будут не под своим флагом, а под флагом ФИДЕ в нейтральном статусе. В открытой категории сыграют 40 россиян. Нашу страну будут представлять сильнейшие шахматисты: Ян Непомнящий, Владислав Артемьев, Пётр Свидлер, Даниил Дубов, Александр Грищук, Андрей Есипенко, Евгений Томашевский и многие другие.

В женской категории выступят 20 россиянок. Но состав очень сильный, способный бороться за самые высокие места. В сражения за титулы вступят: Александра Горячкина, Екатерина Лагно, Полина Шувалова, Ольга Баделько, Валентина Гунина, Лея Гарифуллина, Баира Кованова и другие.

А кто фаворит чемпионата мира?

Конечно, главный фаворит турнира – действующий чемпион мира по рапиду и блицу Магнус Карлсен. В Самарканд норвежец поедет защищать оба титула, завоёванных в Астане. Магнус в последнее время активно сосредоточился на быстрых шахматах, а значит, противостоять ему будет непросто.

Его главными соперниками будут Фабиано Каруана, выигравший четыре крупных турнира, и Ян Непомнящий, показывающий стабильно высокий уровень и готовящийся к турниру претендентов. Также борьбу Магнусу, скорее всего, навяжут Левон Аронян, Ян-Кшиштоф Дуда, Аниш Гири, Юй Янъи, Рамешбабу Прагнанандха, Видит Гуджрати и Гукеш Доммараджу.

У женщин свои короны будут защищать две шахматистки: Тань Чжунъи – в рапиде, Бибисара Асаубаева – в блице. Серьёзную конкуренцию им составят чемпионка мира в «классике» Цзюй Вэньцзюнь и победительница Кубка мира Александра Горячкина. В борьбу за первые места включатся также: Екатерина Лагно, Хампи Конеру, Анна и Мария Музычук, Александра Костенюк.