Мать Сергея Биды: ему несколько раз отказали в увольнении из Росгвардии

Мать российского фехтовальщика Сергея Биды, объявленного в розыск МВД России, участница Олимпийских игр 1988 и 1992 года Елена Гришина рассказала о наличии у сына разрешения на выезд из страны и неоднократном отказе уволить спортсмена из Росгвардии.

«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта. Соответствующие списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Их он отправлял в том числе в Росгвардию, поскольку в нём присутствовали и другие фехтовальщики. Аналогичный список был в Министерстве обороны. Там их подписывали.

Так что у Сергея имелось официальное разрешение на выезд до конца текущего года. Потому его и не остановили на границе. Поэтому Сергей абсолютно не переживал. Он планировал уехать, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно», — сказала Гришина RT.

Напомним, супруги Сергей и Виолетта Бида, переехавшие в США, разыскиваются за «самовольное оставление части или места службы».