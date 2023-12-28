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ФСБР поддержала выдвижение Владимира Путина в кандидаты на президентских выборах

ФСБР поддержала выдвижение Владимира Путина в кандидаты на президентских выборах
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Исполнительный комитет Федерации спортивной борьбы России (ФСБР) поддержал выдвижение Владимира Владимировича Путина в кандидаты на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщается на официальном сайте спортивной федерации.

28 декабря 2023 года состоялось итоговое заседание исполкома Федерации спортивной борьбы России в 2023 году. Одним из вопросов, стоявших на повестке заседания, являлась поддержка выдвижения Владимира Путина в кандидаты на должность президента. В ходе заседания Исполнительный комитет ФСБР единогласно поддержал выдвижение Путина.

Напомним, восьмые выборы президента Российской Федерации, согласно решению Центральной избирательной комиссии РФ, пройдут с 15 по 17 марта 2024 года.

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