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Шахматистку Казарян оштрафовали на € 100 за кроссовки

Шахматистку Казарян оштрафовали на € 100 за кроссовки
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В Международной федерации шахмат (ФИДЕ) вновь разгорелся скандал по поводу дресс-кода участников. В этот раз под штрафную санкцию на сумму € 100 попала международный мастер среди женщин, голландская шахматистка Анна-Майя Казарян. Об этом сообщает Quartz.

Известно, что Казарян пришла на чемпионат мира по рапиду и блицу в Самарканде (Узбекистан) в кроссовках Burberry. Арбитр счёл обувь слишком спортивной для шахматиста.

По правилам ФИДЕ, категорически запрещено приходить на соревнования в спортивной обуви, однако у Казарян была модель Kingsly, которая позиционируется как прогулочная повседневная обувь.

Отметим, что штрафы за несоблюдение дресс-кода получали также другие шахматисты. В 2017 году аргентинка Каролина Лухан пропустила чемпионат мира, поскольку он проходил в Иране и всем игрокам-женщинам было предписано носить хиджаб. В этом же году гроссмейстер Антон Ковалёв не согласился менять свои шорты, в которых уже играл два тура, и отказался от участия в турнире.

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