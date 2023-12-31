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Экс-чемпиону мира по велоспорту Роану Деннису предъявили обвинение в смерти жены

Экс-чемпиону мира по велоспорту Роану Деннису предъявили обвинение в смерти жены
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Экс-чемпиону мира по велоспорту из Австралии Роану Деннису предъявили обвинения в причинении смерти в результате опасного вождения, вождения без должной осторожности и создании угрозы для жизни. Об этом сообщает Foxsports.

Стало известно, что жена Денниса Мелисса Хоскинс, профессиональная велосипедистка из Австралии, завершившая карьеру в профессиональном спорте, скончалась в больнице от полученных травм в Мединди (Австралия).

На место происшествия прибыли полиция и скорая после того, как свидетели сообщили, что её сбила машина. Деннису было предъявлено обвинение в смерти в результате опасного вождения.

Напомним, что сам Деннис, пятикратный чемпион мира по шоссейному велоспорту, также завершил профессиональную карьеру в этом году. У них с 32-летней Мелиссой было два ребёнка.

В данный момент велосипедист освобождён под залог. Известно, что суд состоится 13 марта. Возможные мотивы Денниса пока неизвестны.

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