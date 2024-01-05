Ананд выразил надежду, что Карлсен вернётся к участию в матчах за звание чемпиона мира

15-й чемпион мира индийский гроссмейстер Вишванатан Ананд заявил, что шахматный мир будет счастлив, если норвежский шахматист Магнус Карлсен вернётся к участию в матчах за звание чемпиона мира.

«Я действительно не знаю, вернётся ли когда-нибудь Магнус. Но иногда люди меняют свои решения, может, и он это сделает. Но я, как поклонник шахмат, был бы рад. Каждый в шахматном мире будет счастлив, если Карлсен вернётся», ‒ приводит слова Ананда ТАСС.

Напомним, в 2022 году Карлсен добровольно отказался от титула чемпиона мира по шахматам, которым владел с 2013 года. Норвежец объяснил, что у него нет никакой мотивации играть ещё один чемпионский матч. Тогда норвежец должен был второй раз подряд встретиться с россиянином Яном Непомнящим.