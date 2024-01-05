Сборную Колумбии по регби возглавил уругвайский тренер

Сборная Колумбии выступит в матче с Нидерландами под руководством тренера из Уругвая Луиса Педро Ачарда. Об этом сообщает Международная федерация регби (IRB).

Напомним, предыдущий тренер Лас Туканес неудачно провёл первый турнир WXV 3 в Дубае в прошлом году, поэтому теперь предстоит матч с Нидерландами, чтобы понять, вернется ли Колумбия в World Regby среди женщин до 15 лет в 2024 году.

Ачард признаётся, что матч будет нелёгким, потому что колумбийкам предстоит 80 минут играть в холодном европейском климате. При этом на кону будет стоять многое для женской сборной Колумбии.

Цель на ближайшее будущее у команды — это обыграть Нидерланды и летом выйти против Бразилии, чтобы пройти квалификацию на чемпионат мира по регби в 2025 году.

Стоит отметить, что у регбисток из Колумбии шансов успешно представлять свою страну на международном уровне больше, потому что они годами нарабатывали эту возможность. Мужской сборной в первую очередь нужно начать сокращать разницу в счёте со странами Южной Америки.