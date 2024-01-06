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Норвежские конькобежцы установили мировой рекорд на чемпионате Европы в Нидерландах

Мужская сборная Норвегии по конькобежному спорту выиграла командную гонку преследования на чемпионате Европы. Норвежские представители установили мировой рекорд по времени выступления.

Сандер Эйтрем, Педер Конгсхауг и Сверре Педерсен преодолели трек за 3 минуты 34,22 секунды. Предыдущий рекорд установили американские спортсмены в декабре 2021 года на этапе Кубка мира в Солт-Лейк-Сити (штат Юта, США). Второе место на чемпионате Европы заняла сборная Италии (отставание — 6,25 секунды). На третьей позиции расположились представители Нидерландов (+7,14).

Чемпионат Европы проходит с 5 по 7 января в Херенвене (Нидерланды). Российские спортсмены пропускают турнир из-за решения Международного союза конькобежцев отстранить их из-за ситуации на Украине.