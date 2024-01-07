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Олимпийский комитет России выразил соболезнования родным и близким Анастасии Середы

Олимпийский комитет России выразил соболезнования родным и близким Анастасии Середы
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Олимпийский комитет России (ОКР) выразил соболезнования родным, близким и коллегам российской спортсменки Анастасии Середы, которая умерла после месяца борьбы с инфекционным заболеванием.

«Олимпийский комитет России выражает глубокие соболезнования родным, близким, коллегам спортсменки и всему конькобежному сообществу России», — приводит соболезнования официальный Telegram-канал ОКР.

Спортсменка умерла на фоне осложнений заболевания гриппом. Середа успешно выступала на национальном уровне. В соревнованиях Кубка России по шорт-треку, проходивших в 2022 и 2023 годах, она занимала призовые места в составе эстафеты, а также становилась победительницей одного из этапов соревнований на дистанции в 3000 м.

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