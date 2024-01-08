Климент Колесников – об ОИ-2028: выступить на 50 м на спине было бы прикольно

Шестикратный чемпион мира на короткой воде Климент Колесников выразил желание выступить на Олимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе (США).

«Я слышал, что к Лос-Анджелесу добавляют «полтинники», так что всё – едем выступать на 50 метров на спине.

Получается, что карьеру буду продолжать ещё пять лет — хотя, конечно, сейчас говорю об этом не без доли иронии. Но съездить на 50 на спине на Олимпийские игры действительно было бы прикольно.

В принципе с каждым годом мысли и подход к плаванию постепенно будут меняться, будут меняться и цели. Может быть, к 2028 году я вообще плавать закончу. Но выступить на «полтинничке», как я уже сказал, было бы прикольно», – приводит слова 23-летнего спортсмена ТАСС.

Ранее Колесников раскритиковал условия допуска российских спортсменов до международных соревнований и заявил, что не собирается выступать на Олимпийских играх в Париже.