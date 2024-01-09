Боец ММА Монсон будет представлять Россию в международных соревнованиях по нардам

Представитель смешанных единоборств (MMA) Джефф Монсон будет участвовать в международных соревнованиях по нардам. Об этом заявил его промоутер Владимир Хрюнов.

«Это сложное решение, но жизнь продолжается. Он имеет очень большую перспективу: недавно он выиграл новогодний Кубок Кремля по нардам. Сейчас, скорее всего, он будет участвовать в международных соревнованиях и представлять Россию в этом виде спорта», — сказал промоутер Монсона в интервью «РИА Новости».

Напомним, ранее Джефф Монсон заявил, что он отказался от гражданства США. Спортсмен не желает ассоциироваться с Соединёнными Штатами и с политикой их правительства. Отметим, что в 2018 году Монсон получил российское гражданство и стал депутатом совета Красногорского городского округа Московской области от «Единой России».