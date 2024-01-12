Голландские ватерполистки встретятся с Испанией в финале чемпионата Европы-2024

Действующие чемпионы Европы по водному поло — женская сборная Испании вышла в финал чемпионата Европы-2024. В полуфинальной встрече испанские ватерполистки обыграли сборную Греции. Встреча закончилась со счётом 13:5.

В другом полуфинальном матче сборная Нидерландов в равной борьбе обыграла Италию. Исход матча решился в последней четверти. Встреча завершилась со счётом 7:6.

Финальный поединок чемпионата Европы состоится завтра, 13 января. В матче за золото сойдутся действующие чемпионы мира — сборная Нидерландов и действующие чемпионы Европы — сборная Испании.