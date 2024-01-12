Сбежавшие из России фехтовальщики намерены выступить за США на ОИ-2024 в Париже

Российские шпажисты Сергей и Виолетта Бида, а также российский саблист Константин Лоханов хотят получить гражданство США, чтобы выступить на летних Олимпийских играх 2024 года в Париже, сообщает USA Today.

По данным источника, Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC), а также Федерация фехтования США (USA Fencing) написали письма в Конгресс с просьбой предоставить россиянам гражданство.

Адвокат фехтовальщиков Джек Винер заявил, что он и его коллеги начали процесс взаимодействия с сенаторами и представителями Конгресса. По его словам, чтобы спортсмены успели стать гражданами США к Олимпийским играм, которые стартуют 26 июля, Сенат и Палата представителей должны будут принять законопроект о предоставлении фехтовальщикам гражданства США, а президент Джо Байден должен его подписать.

Кроме того, адвокат отметил, что Олимпийскому комитету США не требуется одобрение на переход со стороны Олимпийского комитета России, поскольку спортсмены не представляли российскую команду в течение трёх лет.

Серебряный призёр чемпионатов мира и Европы по фехтованию Виолетта Бида на вопрос о готовности представлять сборную США ответила: «Мы готовы».

Напомним, в декабре прошлого года МВД России объявило в розыск шпажистов Сергея Биду и его супругу Виолетту, которые приняли участие в чемпионате США в нейтральном статусе. Сергей и Виолетта, являясь военнослужащими, выступали за «Динамо» и ЦСКА соответственно.