Расписание матчей чемпионата Европы по гандболу 13 января

Сегодня, 13 января, шестью матчами предварительного раунда продолжается мужской чемпионат Европы – 2024 по гандболу, проходящий в Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Группа D (Берлин):

20:00 мск Польша – Словения;

22:30 мск Фарерские острова – Норвегия.

Группа E (Мангейм):

20:00 мск Босния и Герцеговина – Нидерланды;

22:30 мск Грузия – Швеция.

Группа F (Мюнхен):

20:00 мск Чехия – Португалия;

22:30 мск Греция – Дания.

Напомним, по две лучшие команды выйдут в групповой раунд, в котором национальные команды будут разделены на два секстета. Две лучшие сборные из каждого пройдут в полуфиналы, которые состоятся 26 января. Финал и матч за третье место пройдут 28 января.