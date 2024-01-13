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Расписание матчей чемпионата Европы по гандболу 13 января

Расписание матчей чемпионата Европы по гандболу 13 января
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Сегодня, 13 января, шестью матчами предварительного раунда продолжается мужской чемпионат Европы – 2024 по гандболу, проходящий в Германии. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня.

Группа D (Берлин):
20:00 мск Польша – Словения;
22:30 мск Фарерские острова – Норвегия.

Группа E (Мангейм):
20:00 мск Босния и Герцеговина – Нидерланды;
22:30 мск Грузия – Швеция.

Группа F (Мюнхен):
20:00 мск Чехия – Португалия;
22:30 мск Греция – Дания.

Напомним, по две лучшие команды выйдут в групповой раунд, в котором национальные команды будут разделены на два секстета. Две лучшие сборные из каждого пройдут в полуфиналы, которые состоятся 26 января. Финал и матч за третье место пройдут 28 января.

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