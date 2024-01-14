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Агнес Нгетич установила мировой рекорд в беге на 10 км

Агнес Нгетич установила мировой рекорд в беге на 10 км
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Кенийская атлетка Агнес Нгетич установила мировой рекорд в беге на 10 км во время соревнований по лёгкой атлетике в Валенсии (Испания). Спортсменка превзошла предыдущее достижение на 28 секунд. Она стала первой женщиной в истории, выбежавшей на дистанции 10 км из 29 минут, показав время 28:46.

Спортсменка из Кении превзошла результат эфиопки Ялемзерф Йехалау – 29:14, установленный 27 февраля 2022 года в Кастельоне (Испания). В сентябре 2023 Нгетич уже установила мировой в Брашове (Румыния). Но результат не засчитали, так как трасса оказалась на 25 м короче.

Вслед за Нгетич на финише оказалась Эммакулейт Ачол. Она показала время 28:57. И стала второй девушкой в истории, выбежавшей из 29 минут на дистанции 10 км. Примечательно, что обе спортсменки установили рекорд во время одного забега.

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