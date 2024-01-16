Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу 15 января, турнирная таблица

Вчера, 15 января, шестью матчами группового этапа продолжился мужской чемпионат Европы – 2024 по гандболу, который проходит в шести городах Германии. Соревнования продлятся до 28 января.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Гандбол. Чемпионат Европы — 2024. Мужчины. Результаты матчей 15 января. Турнирное положение

Группа D

Норвегия — Словения — 27:28 (17:17)

Польша — Фарерские Острова — 32:28 (15:15)

Турнирное положение после трёх туров. 1. Словения — 6 очков. 2. Норвегия — 3. 3. Польша — 2. 4. Фарерские Острова — 1.

Группа Е

Швеция — Нидерланды — 29:28 (15:15)

Босния и Герцеговина — Грузия — 19:22 (9:9)

Турнирное положение после трёх туров. 1. Швеция — 6. 2. Нидерланды — 4. 3. Грузия — 2. 4. Босния и Герцеговина — 0.

Группа F

Дания — Португалия — 37:27 (17:15)

Чехия — Греция — 29:20 (15:8)

Турнирное положение после трёх туров. 1. Дания — 6. 2. Португалия — 4. 3. Чехия — 2. 4. Греция — 0.

В групповом раунде 12 команд сыграют в двух группах по шесть команд в каждой. Две лучшие сборные из каждой группы пройдут в полуфиналы. Они состоятся 26 января. Финал и матч за третье место – 28 января.