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Светлана Моисеева покинула пост главного тренера сборной России по прыжкам в воду

Светлана Моисеева покинула пост главного тренера сборной России по прыжкам в воду
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Светлана Моисеева покинула пост главного тренера сборной России по прыжкам в воду. Она работала с национальной командой с октября 2016 года. Моисеева продолжит работу в должности вице-президента и члена президиума Российской федерации прыжков в воду (РФПВ).

«Федерация признательна Светлане Борисовне Моисеевой за многолетнюю работу со сборной России, которая радовала нас победами на континентальных и мировых первенствах, успехами на Олимпийских играх», — написал в своих соцсетях президент Российской федерации прыжков в воду Станислав Дружинин.

Отметим, одним из кандидатов в тренерский штаб сборной России является Глеб Гальперин. Двукратному чемпиону мира, неоднократному чемпиону Европы и России, президенту Федерации прыжков в воду города Москвы было предложено возглавить национальную команду.

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