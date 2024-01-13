«Большая политическая игра». Сбежавшие из России фехтовальщики будут выступать за США?

История, в которой не всё так однозначно.

История с российскими фехтовальщиками Сергеем и Виолеттой Бида, уехавшими в США и объявленными в розыск в России, набирает обороты. Издание USA Today сообщило, что наши шпажисты могут сменить спортивное гражданство на американское и выступить на Олимпийских играх.

Правда, родители Сергея утверждают, что это лишь политическая игра со стороны американцев. Что же вообще происходит?

Миграция и розыск

В конце декабря стало известно, что МВД России объявило Сергея и Виолетту Бида в розыск. Предположительно, спортсменов ищут по статье «Самовольное оставление части или места службы».

Будучи прапорщиком Росгвардии и действующей военнослужащей соответственно, шпажисты уехали в США и стали тренерами в местной Academy of Fencing Masters. Сергей, в отличие от Виолетты, которая находилась в декрете, даже выступил на чемпионате США и завоевал там медали. Между тем из-за отъезда пары в России с должности сняли старшего тренера мужской команды российских шпажистов Александра Глазунова.

Сергей и Виолетта в США снялись в фильме BBC «Олимпийские перебежчики в США», где заявили, что «решили уехать из России из-за СВО (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ)».

Мать Сергея, участница Олимпийских игр 1988 и 1992 года Елена Гришина, назвала другую причину отъезда сына в США.

«Он приходил несколько раз в Росгвардию, чтобы уволиться. Сыну в этом отказали. Но у него имелось разрешение на выезд из страны от Минспорта. Соответствующие списки составлял главный тренер сборной России Ильгар Мамедов. Их он отправлял в том числе в Росгвардию, поскольку в нём присутствовали и другие фехтовальщики. Аналогичный список был в Министерстве обороны. Там их подписывали.

Так что у Сергея имелось официальное разрешение на выезд до конца текущего года. Потому его и не остановили на границе. Поэтому Сергей абсолютно не переживал. Он планировал уехать, сделать операцию и, возможно, вернуться обратно.

Операцию сын пока не сделал. Но у него была мысль продолжить карьеру в случае успешного её проведения. Однако ему предложили там работу, и он трудится тренером. А весь сыр-бор из-за того, что параллельно он иногда выступает на первенствах США. Но соревнуется он исключительно за клуб, а не за страну. Его просят, и он выходит на помост. В России всё слишком перекрутили», – заявила Гришина RT.

«Идёт большая политическая игра»

12 января USA Today сообщила, что Олимпийский и Паралимпийский комитет США (USOPC), а также Федерация фехтования США (USA Fencing) написали письма в Конгресс с просьбой предоставить Сергею и Виолетте, а также экс-супругу Софии Поздняковой Константину Лоханову – ещё одному бывшему фехтовальщику сборной России – гражданство Штатов.

Адвокат спортсменов Джек Винер рассказал, что он вместе со своими коллегами начал взаимодействовать с сенаторами и представителями Конгресса по этому вопросу. Как утверждает Винер, чтобы россияне успели стать гражданами США до Олимпийских игр, стартующих 26 июля, Сенат и Палата представителей должны будут принять законопроект об этом, а президент Джо Байден должен его подписать.

При этом USOPC не нужно будет получать согласие на переход со стороны Олимпийского комитета России (ОКР), так как Бида и Лоханов не представляли сборную России в течение трёх лет.

На вопрос о готовности выступать за сборную США Виолетта Бида ответила: «Мы готовы».

В Academy of Fencing Masters поддержали идею смены гражданства российскими спортсменами.

Сергей Бида Фото: РИА Новости

«Они оба замечательные и очень талантливые люди. Мы надеемся, что у них будет шанс выступить на Олимпийских играх, и мы сделаем всё возможное, чтобы поддержать их в этом процессе вместе с их адвокатом Джеком Винером и многими людьми, которые поддерживают и любят их в США», – пояснил представитель Академии ТАСС.

Мать Сергея Елена Гришина заявила, что российские фехтовальщики «лишь пешки в политической игре».

«Американцы мгновенно среагировали – подобная ситуация для них лакомый кусок, как ни крути. Идёт большая политическая игра, в которой наши ребята — всего лишь пешки.

Национальный Олимпийский и Паралимпийский комитеты США уже направили специальную бумагу в конгресс для того, чтобы запустить процедуру ускоренного получения гражданства. Для нас это абсолютно неожиданно. Американская сторона прекрасно понимает, насколько заманчива для любого спортсмена перспектива поехать на Олимпийские игры, побороться там за медаль. Вот и старается сейчас разыграть эту карту максимально эффективно вне зависимости от того, что из этого получится».

История с фехтовальщиками пока выглядит крайне запутанной, а если точнее – странной. Сами шпажисты явно не против выступать за США и разорвать все связи с Россией, но близкие спортсменов убеждают всех и, кажется, в первую очередь себя в обратном. Пока интересно понаблюдать, чем в итоге закончится эта история с политическим подтекстом. Быть может, на Олимпиаде в Токио мы увидим экс-россиян в составе другой сборной.