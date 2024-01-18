Вяхирева обзванивает спонсоров ЖГК «Кристиансанд» с просьбой о выделении средств. Видео

Трёхкратный победитель Лиги чемпионов, женский гандбольный клуб «Кристиансанд» испытывает проблемы с финансированием, сообщает портал HandballFast со ссылкой на TV2. В связи с этим олимпийская чемпионка Анна Вяхирева вынуждена обзванивать потенциальных спонсоров клуба с просьбами о выделении средств.

Так, в соцсетях шведской гандболистки Ямины Робертс появилось видео со звонком Вяхиревой одному из потенциальных спонсоров.

Отмечается, что в разговоре на английском языке россиянка рассказала о тяжёлом финансовом положении, в котором оказался клуб, а также выразила надежду, что эти трудности удастся преодолеть.

Ранее клуб выложил обращение к болельщикам с просьбой перевести деньги в клубную казну.

«У вас есть 20 крон? Гандбол + «гадюки» (прозвище норвежского клуба. — Прим. «Чемпионата») — такого может больше не быть, если мы не соберём деньги сейчас. Игроки могут остаться без клуба и контрактов. Важно дать шанс своей мечте, и мы здесь, чтобы показать, что эти мечты могут стать реальностью.

Гандбол — командный вид спорта, поэтому мы знаем, какими сильными можно быть, если действовать вместе. Если каждый норвежец поделится с нами 20 кронами, то мы будем спасены. Никто не может всё, но каждый может что-то», — говорится в письме.

Письмо подписали все гандболистки команды, в том числе и Анна Вяхирева.