Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Трансферы РПЛ Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Российский пловец Сибирцев перешёл в сборную Узбекистана и выступит за неё на ЧМ в Дохе

Российский пловец Сибирцев перешёл в сборную Узбекистана и выступит за неё на ЧМ в Дохе
Аудио-версия:
Комментарии

Чемпион Европы среди юниоров российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство и теперь будет представлять Узбекистан, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на тренера пловцов Луисвиллского университета Артура Альбьеро.

На официальном сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) 22‑летний спортсмен уже указан как пловец сборной Узбекистана.

Напомним, в ноябре прошлого года World Aquatics отклонила просьбу Сибирцева о смене спортивного гражданства.

«Илья Сибирцев не имеет права представлять Узбекистан. World Aquatics отклонила просьбу Сибирцева сменить спортивное гражданство», — говорилось в заявлении пресс-службы World Aquatics.

Отметим, что Сибирцев живёт и учится в США. В NCAA он выступает за команду Луисвиллского университета. Он становился серебряным и бронзовым призёром юниорского первенства мира в 2019 году.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе (Катар) пройдёт с 11 по 18 ноября.

Материалы по теме
Российские пловцы в открытой воде и прыгуны в воду не выступят на Олимпиаде в Париже
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android