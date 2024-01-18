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Российский пловец Сибирцев перешёл в сборную Узбекистана и выступит за неё на ЧМ в Дохе

Чемпион Европы среди юниоров российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство и теперь будет представлять Узбекистан, сообщает «Матч ТВ» со ссылкой на тренера пловцов Луисвиллского университета Артура Альбьеро.

На официальном сайте Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) 22‑летний спортсмен уже указан как пловец сборной Узбекистана.

Напомним, в ноябре прошлого года World Aquatics отклонила просьбу Сибирцева о смене спортивного гражданства.

«Илья Сибирцев не имеет права представлять Узбекистан. World Aquatics отклонила просьбу Сибирцева сменить спортивное гражданство», — говорилось в заявлении пресс-службы World Aquatics.

Отметим, что Сибирцев живёт и учится в США. В NCAA он выступает за команду Луисвиллского университета. Он становился серебряным и бронзовым призёром юниорского первенства мира в 2019 году.

Чемпионат мира по водным видам спорта в Дохе (Катар) пройдёт с 11 по 18 ноября.