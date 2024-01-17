Российские пловцы в открытой воде и прыгуны в воду не выступят на Олимпиаде в Париже

Российские пловцы в открытой воде и прыгуны в воду не зарегистрированы на чемпионат мира, который является последней возможностью отобраться на Олимпиаду-2024 в Париже. Об этом сообщили ТАСС в отделе коммуникаций World Aquatics (Международная федерация водных видов спорта).

Чемпионат по водным видам спорта пройдёт в Дохе (Катар) со 2 по 18 февраля. 16 января завершился срок подачи заявок. Ранее отбор по водным видам спорта также проходил на чемпионате мира в 2023 году в Фукуоке (Япония), но и на нём не было российских спортсменов, они не были допущены на турнир Международной федерацией водных видов спорта.

Отметим, что World Aquatics в сентябре разрешила выступать спортсменам в нейтральном статусе при условии, что они не будут поддерживать специальную военную операцию на Украине. Сейчас статусом нейтрального спортсмена обладает только Иван Гирёв.