Южноафриканский регбист Эрл Даури оказал поддержку детскому фонду в Красноярске

Южноафриканский регбист, защитник новокузнецкого «Металлурга» Эрл Даури направил премию, полученную за звание «Лучшего игрока PARI чемпионата России в октябре», детскому фонду «Все свои».

Фонд занимается комплексной помощью воспитанникам и выпускникам детских домов, профилактикой социального сиротства, ресоциолизацией выпускников психоневрологических интернатов в Красноярске и Красноярском крае, стремясь к тому, чтобы у детей были ресурсные взрослые, которые помогают им взрослеть безопасно и развиваться, а у взрослых с сиротским опытом было достаточно поддержки, чтоб справляться с жизнью самостоятельно.

«Для меня это первый опыт благотворительности в России. Всегда приятно помочь будущему поколению — считаю, что нам нужно помогать детям получить всё необходимое для их жизни, а особенно детям, выросшим без родителей. Кроме того, приятно помогать красноярскому фонду — я начал свою карьеру в России именно в Красноярске», — прокомментировал своё решение Даури.