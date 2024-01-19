Результаты матчей чемпионата Европы по гандболу 18 января, турнирная таблица

Вчера, 18 января, состоялись три матча основного группового этапа в рамках мужского чемпионата Европы – 2024 по гандболу, который проходит в шести городах Германии. Соревнования продлятся до 28 января.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами матчей игрового дня.

Гандбол. Чемпионат Европы — 2024. Мужчины. Результаты матчей 18 января. Турнирное положение

Группа 1

Германия — Исландия — 26:24 (11:10)

Франция — Хорватия — 34:32 (18:18)

Венгрия — Австрия — 29:30 (17:17)

Турнирное положение (после 2 матчей):

1. Франция — 4 очка.

2. Австрия — 3.

3. Венгрия — 2.

4. Германия — 2.

5. Хорватия — 1.

6. Исландия — 0.

Напомним, в основном групповом раунде 12 команд сыграют в двух группах по шесть команд в каждой. Две лучшие сборные из каждой группы пройдут в полуфиналы. Они состоятся 26 января. Финал и матч за третье место – 28 января.