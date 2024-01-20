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Руслан Бичурин — чемпион России по греко-римской борьбе

Руслан Бичурин — чемпион России по греко-римской борьбе
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Российский борец Руслан Бичурин из Саранска стал чемпионом России в весовой категории до 67 кг. В прошлом году этот титул завоевал Аслан Висаитов, который представлял Санкт-Петербург.

Вторым стал борец Азамат Ахмедов из Ямало-Ненецкого Автономного округа. Бронзу разделили сразу два спортсмена — Ашот Егизаров из Краснодарского края и Адам Гаужаев из Московской области.

Напомним, 18 января состоялось торжественной открытие чемпионата России по греко-римской борьбе, который проходит в городском округе Наро-Фоминск (Московская область) с 18 по 20 января 2024 года. На него собрались около 300 спортсменов из 49 регионов страны. Каждый день соревнований разделён по весовым категориям. Максимальный вес — 130 кг.

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