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«Пусть Магнус сам скажет». Есипенко — о своём статусе неудобного соперника для Карлсена

«Пусть Магнус сам скажет». Есипенко — о своём статусе неудобного соперника для Карлсена
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Российский гроссмейстер Андрей Есипенко ответил, считает ли он себя неудобным соперником для 16-го чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена. Напомним, Есипенко трижды в карьере обыгрывал норвежского гроссмейстера.

«Не мне судить об этом, пускай Магнус скажет (улыбается). На самом деле, я с Карлсеном давно не играл, даже уже забыл, каково это. Последний раз мы встречались на онлайн-турнире по быстрым шахматам, который раньше назывался Magnus Carlsen Tour, в феврале 2022 года. Я там выиграл, но даже не помню, какая у меня тогда была стратегия. Я всегда просто играл. Не знаю, насколько Магнусу было удобно или неудобно из-за этого», — сказал Есипенко в разговоре с корреспондентом «Чемпионата» Татьяной Постниковой.

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