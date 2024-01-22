Есипенко: матч Дин Лижэня и Яна Непомнящего был суперинтересным

Российский шахматист Андрей Есипенко рассказал о впечатлениях от матча за звание чемпиона мира по шахматам между китайцем Дин Лижэнем и российским шахматистом Яном Непомнящим.

«Матч Дина и Яна был суперинтересным, потому что впервые за долгое время должен был появиться новый чемпион мира, и изначально было неясно, кто же им станет. У Непомнящего и Лижэня был ещё и крутой накал борьбы. От этого были новые ощущения. При Магнусе же было иначе. Выиграл Карлсен, ну окей, чемпион остался прежним, как удивительно. А тут была борьба 50 на 50, поэтому было интересно посмотреть, кто же выиграет. В этом есть свои плюсы», — сказал Есипенко в интервью корреспонденту «Чемпионата» Татьяне Постниковой.

Напомним, после ничьей по результатам 14 партий Дин Лижэнь завоевал титул чемпиона на тай-брейке.